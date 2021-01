DPCM – Il Governo pubblica le nuove FAQ valide dal 16 gennaio. Diversi divieti, ma tante le deroghe

L’esecutivo ha pubblicato le nuove FAQ (Frequently Asked Questions) con le domande e i chiarimenti sulle misure del DPCM, in vigore a partire dal 16 gennaio scorso. La lista è lunga e ha come novità principale le disposizioni inerenti agli spostamenti nelle seconde abitazioni.

Le seconde case è possibile raggiungerle, pure in un’altra Regione o Provincia autonoma (anche da o verso le zone rosse e arancioni), purché si abbia modo di comprovare di avere realmente avuto l’autorizzazione per recarsi in quell’immobile prima dell’entrata in vigore del decreto legge del 14 gennaio. Invece in Sicilia è proibito, ad eccezione di necessità o urgenze opportunamente da segnalare nell’autocertificazione.

L’immobile non deve essere già occupato

In generale nelle FAQ si spiega che consiste in una facoltà limitata al rientro e ciò poiché le direttive emanate consentono, dal 16 gennaio 2021, di fare, appunto, rientro nella propria abitazione, residenza o domicilio, senza prevedere più alcun limite. L’immobile di destinazione non deve essere già occupato da persona estranee al nucleo familiare convivente con il soggetto abilitato, e vi si può unicamente recare tale nucleo.

La sussistenza dei requisiti sarà comprovabile mediante copia dei titoli di godimento aventi data certa o, eventualmente, pure con autocertificazioni. La veridicità di questi ultimi sarà accertata attraverso successivi controlli e dichiarazioni mendaci costituiscono reato.

Attività sportiva e dog sitting

Fra le novità contenute nelle Faq del Governo, in area rossa, è possibile entrare in un altro Comune, nello svolgimento di un’attività sportiva, purché tale spostamento resti unicamente funzionale all’attività stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. In zona rossa è ammesso il dog sitting, assimilabile alla forma di collaborazione domestica.

DPCM: trasporto non conviventi

In auto è possibile trasportare non conviventi, con esclusivamente il guidatore nella parte anteriore e massimo due passeggeri, tutti con la mascherina. I genitori separati hanno modo di andare a trovare figli minorenni. Vietate le visite in carcere in zona rossa.