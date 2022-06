Dramma a Bari: aereo con 129 persone a bordo costretto ad un atterraggio di emergenza

Un vero e proprio dramma quello che si è verificato a Bari nei giorni scorsi. Un aereo, infatti, è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a causa di alcuni problemi tecnici. Inutile dire che ciò ha provocato una grande ansia e paura nei 129 passeggeri che erano a bordo. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

I 129 passeggeri che stavano tornado dalla Grecia e diretti a Napoli hanno provato un senso di enorme ansia quando hanno saputo che l’aereo su cui viaggiavano avrebbe dovuto ricorrere ad un atterraggio di emergenza. Si tratta dell’Airbus A319, aereo della compagnia Volotea, che viaggiava da Mykonos a Napoli.

Il comandante del veicolo è stato costretto ad un vero e proprio atterraggio di emergenza a causa di alcuni problemi tecnici. Anche se non gravi, il disagio riscontrato durante il viaggio ha provocato una grande preoccupazione nei 129 passeggeri a bordo.

Il veicolo, prima di arrivare a destinazione, ha atterrato in Puglia, precisamente a Bari, in una pista semplice e senza conseguenze, né per l’aereo né per i passeggeri. Nonostante la grande paura e ansia provocate da questo inconveniente, tutte le persone a bordo del veicolo stanno bene e non hanno riportato alcun danno.

Atterraggio di emergenza a Bari: dramma per le 129 persone a bordo

Tutto è bene quel che finisce bene. Dopo l’atterraggio di emergenza la compagnia aerea Volotea ha messo a disposizione per tutti i passeggeri che stavano tornando a casa un altro aereo. Il veicolo è partito nel pomeriggio di ieri e durante il viaggio non è stato riscontrato nessun problema.

Senza ombra di dubbio sentirsi dire di prepararsi ad un atterraggio di emergenza non è per niente piacevole. L’importante è che i passeggeri stiano bene e che questa brutta disavventura abbia avuto un bel lieto fine, senza causare ad alcun tipo di tragedia e dramma.