Si sente male durante un'escursione e precipita per 70 metri: Gabriella Barbieri è morta a 53 anni davanti al marito

Un episodio davvero straziante è quello avvenuto nel pomeriggio di venerdì 17 marzo, nella provincia di Bergamo. Una mamma amorevole ed una moglie, Gabriella Barbieri, ha perso la vita a 53 anni, davanti agli occhi del marito, che non è riuscito a fare nulla per salvarla.

L’accaduto ha sconvolto ed addolorato l’intera comunità. La famiglia è molto conosciuta, poiché da anni gestiscono un ristorante specializzato in banchetti di nozze.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel pomeriggio di venerdì 17 marzo. Precisamente in prossimità della vetta Pizzo Redorta, in alta Val Seriana, in provincia di Bergamo.

Gabriella e il marito passavano il tempo tra lavoro e famiglia, ma entrambi avevano la grande passione per la montagna. Non appena avevano un po’ di tempo libero, uscivano per una passeggiata.

Anche in quell’occasione la coppia è uscita per un’escursione, però è proprio mentre si trovavano in montagna che è avvenuto l’impensabile.

La donna, forse per un malore improvviso, è precipitata in un canalone per un’altezza di circa 70 metri. Durante quella caduta ha sbattuto diverse volte contro le pareti della montagna, provocandosi traumi e lesioni.

Il decesso di Gabriella Barbieri in ospedale

Il marito ha assistito a tutta la scena, purtroppo ed è stato proprio lui a chiedere l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti un elisoccorso ed anche una squadra del Soccorso Alpino.

Quando i medici l’hanno recuperata, era già in arresto cardiocircolatorio. Per questo l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma è proprio qui che Gabriella ha esalato il suo ultimo respiro.

Le sue condizioni sono apparse sin da subito troppo gravi. Gli inquirenti che stanno indagando sulla vicenda, hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo, anche per capire se la causa dietro la caduta è da ricondurre ad un malore. La donna ha lasciato due figli, il marito, i familiari e tutti quelli che l’hanno conosciuta.