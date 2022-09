Un terribile incidente stradale è quello avvenuto nella serata di giovedì 1 settembre nella città di Carpi. La vittima purtroppo è una ragazza di soli 20 anni, che stava facendo una passeggiata con un suo amico. Quest’ultimo è rimasto gravemente ferito, ma non risulta essere in pericolo di vita.

Per permettere ai soccorritori di intervenire ed agli agenti di fare i rilievi del caso, hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diverse ore. Al momento le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire la dinamica.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia è avvenuta intorno alle 19.30 di giovedì 1 settembre. Precisamente lungo via Bersana, nella città di Carpi, in provincia di Modena.

I due amici erano usciti per fare una passeggiata e fino a quel momento per loro tutto stava procedendo normalmente. Sembrava essere una giornata come le altre.

Tuttavia, ad un certo punto mentre stavano cercando di attraversare una strada molto trafficata, sono stati travolti da un’auto. L’impatto è stato davvero molto violento.

La ragazza è volata per diversi metri e purtroppo, per la gravità dei traumi riportati, è morta sul colpo. Il suo amico invece, è caduto in un fossato che costeggia la via ed ha riportato un grave trauma al torace.

La dinamica dell’incidente in cui è morta la ragazza di 20 anni

I sanitari intervenuti con la speranza di salvare la giovane, hanno cercato di rianimarla a lungo. Però alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi e constatare il suo triste decesso.

L’amico al momento è ricoverato all’ospedale di Baggiovara, ma non risulta essere in pericolo di vita. Sul posto è atterrato anche un elisoccorso per aiutare i medici nelle cure.

Gli agenti intervenuti ora sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto, anche se per adesso le informazioni sull’accaduto sono ancora poco chiare. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su ciò che è successo in questo grave incidente.