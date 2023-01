Grave incidente stradale nell'ultimo giorno dell'anno, Valentina Vallenari Benedetti è morta a 25 anni dopo l'arrivo in ospedale

Non ce l’ha fatta a sopravvivere Valentina Vallenari Benedetti, la 25enne che purtroppo nell’ultima sera dell’anno è rimasta coinvolta in un grave sinistro. A causa del violento scontro contro un albero, ha riportato contusioni molto gravi, che hanno portato poi al suo straziante decesso.

La dinamica di questa vicenda è ora al vaglio delle forze dell’ordine. Alla guida dell’auto pare che ci fosse una sua amica di 23 anni, anche lei ricoverata in ospedale. Bisognerà capire le condizioni in cui era alla guida del veicolo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti la sera di sabato 31 dicembre. Precisamente lungo la strada Provinciale 33, in località Breonio di Fumane, in provincia di Verona.

La ragazza era con una sua amica di 23 anni. Erano a bordo di una Fiat Punto ed erano dirette proprio ad una festa per festeggiare questo evento.

Tuttavia, è proprio lungo il tragitto che la giovane alla guida del veicolo, ne ha perso improvvisamente il controllo. Dopo essere uscita fuori strada, ha finito la sua corsa contro un albero.

L’auto purtroppo è diventata un groviglio di lamiere. Per questo sul posto oltre alle forze dell’ordine, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno dovuto liberare la 25enne.

Il decesso di Valentina Vallenari Benedetti dopo l’arrivo in ospedale

I sanitari hanno per prima cosa cercato di stabilizzarla sul luogo e poi l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale di Negrar. Però è nella struttura sanitaria, alle prime ore del nuovo anno, che la ragazza ha perso la vita.

L’amica si trova anche lei ricoverata in ospedale, ma ora gli inquirenti stanno decidendo se iscriverla o meno sul registro degli indagati. Valentina lavorava come segretaria con il fratello Alessio. Il sindaco Raffaello Campostrini, per mostrare vicinanza alla sua famiglia, sui social ha scritto: