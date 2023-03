Un episodio davvero straziante è quello emerso in queste ultime ore e che è avvenuto negli ultimi giorni nella provincia di Monza. Purtroppo, una bambina di soli 8 mesi, ha perso la vita dopo che il cibo le è andato di traverso, mentre era in casa con la mamma.

Sono davvero tante le persone straziante da questa perdita così improvvisa e prematura. La piccola viveva con la mamma e, adesso, i suoi amici stanno organizzando una racconta fondi per aiutarla.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono iniziati nei primi giorni di marzo. Precisamente nel comune di Brugherio, che si trova nella provincia di Monza.

La piccola Bianca viveva con la mamma e in quella giornata erano proprio in casa. La donna le stava dando da mangiare e fino a quel momento, per loro, sembrava essere una giornata come le altre.

All’improvviso, il cibo purtroppo le è andato di traverso. La situazione per la bimba è apparsa molto grave sin da subito, perché ha iniziato ad avere una crisi respiratoria. La mamma, preoccupata, ha allertato d’urgenza i sanitari.

I medici con la speranza di poterle salvare la vita, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale San Gerardo, che si trova nella città di Monza.

Lo straziante decesso della bambina di 8 mesi

Da quel momento, vista la criticità della situazione, i dottori hanno disposto il suo ricovero al reparto di terapia intensiva. Tuttavia, dopo 6 lunghi giorni di agonia, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

L’episodio risale allo scorso 4 marzo, ma è solo in queste ultime ore che è stata resa nota la notizia. Al momento l’intera comunità ha il cuore a pezzi per questa perdita così straziante.

Gli amici e i colleghi della mamma hanno deciso di avviare una raccolta fondi, per cercare di aiutarla con tutte le spese, ma anche per mostrarle vicinanza ed affetto. Non è ancora chiaro se le forze dell’ordine stiano indagando sul triste episodio.