Una storia davvero straziante è quella che abbiamo deciso di raccontarvi oggi. La protagonista, chiamata Rose Elizabeth Jeans è una bimba che purtroppo ha perso la vita a causa di un brutto male, che era stato scambiato per un intolleranza al lattosio.

La vicenda ovviamente ha fatto presto il giro del mondo e sono davvero tante le persone che stanno mostrando vicinanza alla sua famiglia, colpita dall’improvvisa e straziante perdita.

La piccola Rose è nata l’11 febbraio del 2019. Sembrava stare bene ed era amata e coccolata dai genitori e dal suo fratello maggiore Oliver. Erano una famiglia unita.

I problemi per lei sono iniziati ad arrivare al sesto mese di vita. Ha iniziato a manifestare sintomi come dei fastidi alla pancia e dai controlli di routine, i dottori le hanno diagnosticato un’intolleranza al lattosio.

A distanza di poco tempo, i fastidi si sono manifestati di nuovo. I genitori hanno deciso di trasportarla d’urgenza al Prince Charles Hospital e sin da subito l’hanno sottoposta a tutti i controlli del caso.

Però è proprio da queste analisi, che è emersa una triste realtà. La bimba purtroppo era affetta da un brutto male, chiamato Rabdoide teratoide atipico, che colpisce il cervello ed il midollo spinale.

L’operazione della piccola Rose Elizabeth Jeans

Il 12 gennaio del 2020 la piccola Rose è stata portata di nuovo in ospedale ed i dottori, con la speranza di poterla salvare, l’hanno sottoposta a tre diverse operazioni al cervello. Successivamente l’hanno ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

I medici hanno informato la famiglia, che a provocarle quei problemi allo stomaco era proprio quel brutto male. Tuttavia, a due giorni dopo dal suo compleanno la piccola ha perso la vita.

I genitori per ricordarla ed anche per aiutare le persone nella loro stessa situazione, hanno deciso di aprire una fondazione, chiamata: Rose’s Way Foundation. In molti hanno mostrato vicinanza alla sua famiglia ed a tutti i suoi cari, colpiti dall’improvviso lutto. I tentativi dei medici di salvarla, sono risultati essere del tutto inutili.