La tragedia si è verificata a Caccamo, un comune italiano della Sicilia, dove un ragazzo di soli 33 anni è morto in modo improvviso. Giovanni Galeone è stato colpito da un malore mentre si trovava nella sua abitazione.

Secondo le prime notizie diffuse, sembrerebbe che il giovane godesse di ottime condizioni di salute. Mentre si trovava nella sua casa, ha accusato un improvviso male, che lo ha stroncato in pochi minuti. Inutile i tentativi degli operatori sanitari intervenuti in soccorso del 33enne. Per Giovanni Galeone non c’è stato nulla da fare.

L’uomo si è spento lo stesso giorno della scomparsa di suo fratello, morto dopo una caduta a cavallo 20 anni fa, nel 2001.

La notizia della tragedia si è rapidamente diffusa tra coloro che lo conoscevano ed amavano e sui social network. Tantissimi i messaggi pubblicati dagli amici e dai familiari, pieni di dolore e anche di rabbia. Come si può morire a 33 anni in modo così improvviso ed inaspettato?

I post di addio per Giovanni Galeone

In molti chiedono che venga fatta chiarezza sul motivo reale del decesso. Cosa ha provocato la morte di Giovanni? A cosa è stato dovuto il malore?

Chi ha conosciuto Giovanni Galeone sa che era un ragazzo d’oro, educato e rispettoso, maturo e umile, è una grande perdita per la nostra comunità.

Morte naturale, ovvero??? È morto per anzianità?? Non è naturale morire a 33 anni. Se ha avuto un infarto allora si deve scoprire cosa lo ha provocato. Dovremmo fare la guerra, vogliamo la verità, non si può accettare e soprattutto quanta altra gente deve ancora morire per aprirci gli occhi??? Povero ragazzo. Condoglianze alla famiglia.

Un altro dramma per la famiglia, arrivato 20 anni dopo. Il 19 dicembre del 2001 è morto il fratello Giorgio e nello stesso giorno del 2021, Giovanni si è spento per sempre a soli 33 anni.