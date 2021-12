È un momento davvero straziante quello che sta vivendo la famiglia Flores, dopo la tragica morte delle due sorelle Antonella e Lorena di 23 e 19 anni, avvenuta in un incidente stradale. Il padre distrutto dal dolore, ha deciso di pubblicare un messaggio sui social per salutare le sue bambine, volate in cielo troppo presto.

CREDIT: FACEBOOK

Una notizia davvero drammatica che ha sconvolto l’intera comunità e che si è diffusa velocemente. In molti ora stanno mostrando vicinanza ed affetto a questi genitori, colpiti da due perdite improvvise.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, il dramma è avvenuto all’alba di domenica 19 dicembre. Precisamente in via Acilia, nella zona San Giovanni di Roma.

Le ragazze erano andate ad una festa di laurea ed hanno passato la serata a ballare e a divertirsi con i loro amici. Intorno alle 5.30 del mattino hanno ripreso la loro Peugeot 307 e stavano tornando a casa.

CREDIT: FACEBOOK

Ad un certo punto però, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, Antonella la più grande che era alla guida, ha perso improvvisamente il controllo del suo veicolo. Purtroppo ha sbandato ed è andata a scontrarsi contro un albero che è sul ciglio della strada.

L’impatto è stato davvero violento. Infatti le sorelle sono morte praticamente sul colpo. I medici intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il loro decesso. Gli inquirenti tra le ipotesi prese in considerazione credono che l’incidente sia avvenuto o per l’alta velocità o a causa di una distrazione della conducente. Non risultano esserci altri mezzi coinvolti.

Lo straziante addio del papà alle due sorelle

L’automobile è andata completamente distrutta, è un groviglio di lamiere. Infatti per liberare i corpi delle due ragazze, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Il giornalista boliviano Luis Flores, padre di Antonella e Lorena, poche ore dopo la tragedia ha voluto pubblicare un messaggio sul suo profilo Facebook. L’uomo distrutto dal dolore per le perdite subite, ha scritto: