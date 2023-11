Tragedia in casa a Cagliari, 16enne trovato morto dal padre medico nel suo letto: aveva la febbre alta da un po' di giorni

Un vero e proprio dramma è quello che una famiglia si è trovata ad affrontare nella prima mattina di domenica 12 novembre. Purtroppo un 16enne è stato trovato senza vita nel suo letto, dal padre medico. All’arrivo dei medici per lui non c’era ormai più nulla da fare.

L’intera comunità ora è in lutto per questa perdita così grave e straziante. Gli inquirenti, per stabilire l’esatta causa del suo decesso, hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 6.30 di domenica 12 novembre. Precisamente nell’abitazione della famiglia, che si trova nella città di Cagliari.

Il ragazzo fino a quel giorno sembrava stare bene. Non sembra che avesse patologie pregresse che potevano far pensare ad un epilogo, così grave e straziante per i suoi cari.

Da un po’ di giorni aveva la febbre alta. La madre ed il padre erano preoccupati, ma fino a quel momento la situazione sembrava essere sotto controllo. Non credevano potessero vivere una perdita del genere.

Tuttavia, nella mattina di domenica, il padre si è alzato e forse quando è andato a controllare il figlio, si è reso conto che non respirava più. Da qui la disperata chiamata ai sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Il decesso del 16enne dopo l’arrivo dei medici in casa

L’uomo perché medico, forse aveva già iniziato le manovre di rianimazione, che poi hanno continuato anche i soccorritori. Però alla fine, non hanno avuto altra scelta che arrendersi. L’adolescente era ormai senza vita.

Ora sono tutti sconvolti ed addolorati per questa perdita così grave ed inspiegabile. Aveva la febbre alta, ma nessuno avrebbe mai immaginato che potesse perdere la vita.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti, che per chiarire l’esatta causa dietro al suo straziante decesso, hanno quindi deciso di disporre l’autopsia. Sarà solo questo esame a dare delle risposte concrete alla famiglia. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo grave episodio.