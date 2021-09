Una bambina di soli 8 anni è al momento ricoverata in ospedale, poiché ha ingerito cocaina e le sue condizioni sono apparse gravi. Per fortuna per ora sembra essere fuori pericolo, visto che i dottori sin da subito l’hanno sottoposta a tutte le cure di cui aveva bisogno.

Un episodio drammatico, che ovviamente ha portato le forze dell’ordine ad indagare sull’accaduto. Sono emersi già dettagli importanti per gli inquirenti.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma è avvenuto solo pochi giorni fa, in un’abitazione a Caltanissetta. La piccola stava bene e fino a quel momento non ha mai avuto gravi problemi di salute.

Tuttavia, ad un certo punto ha iniziato ad accusare alcuni strani malesseri. Ha anche perso i sensi ed è per questo che i genitori l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Elia, per tutti i controlli del caso.

I medici si sono presto resi conto che le sue condizioni erano molto gravi. Infatti l’hanno sottoposta sin da subito a tutte le analisi del caso, tra queste anche agli esami tossicologici. È proprio dai risultati che è emersa la triste realtà.

I dottori hanno scoperto che nel sangue della bimba c’era un’alta concentrazione di cocaina. Di conseguenza hanno avvisato subito le forze dell’ordine.

Le indagini per la bambina di 8 anni che ha ingerito cocaina

Al momento ancora non è chiaro come la piccola abbia assunto quel quantitativo eccessivo di sostanza stupefacente. Tuttavia, gli inquirenti hanno aperto un fascicolo d’indagine.

Dalle prime informazioni che hanno reso note i media locali sembrerebbe che il suo papà sia stato arrestato pochi mesi fa per spaccio. Inoltre, nelle ultime settimane è ai domiciliari, poiché deve ancora scontare la sua pena per il reato.

In più, dalle prime indagini è anche emerso che la mamma in passato era stata registrata come assuntrice di sostanze stupefacenti. La buona notizia è che per fortuna la piccola sembra essere fuori pericolo, anche se è ancora ricoverata all’ospedale, in attesa che si concludano le indagini.