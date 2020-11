Tragedia a Carpi, neonata morta poche ore dopo il parto: il cordoglio del sindaco per i genitori

Una vera tragedia è avvenuta all’ospedale di Carpi. Una neonata purtroppo è morta poche ore dopo il parto. I sanitari quando si sono resi conto delle sue condizioni di salute, hanno provato a salvarla. Però, tutti i loro tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

Un momento di felicità per una famiglia, si è trasformato presto in un dramma. I genitori, che non vedevano l’ora di poterla stringere tra le loro braccia, ora vogliono sapere il motivo dietro questo tragico ed improvviso decesso.

In base alle informazioni che sono state rese note, l’episodio è avvenuto nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 novembre. La mamma ed il papà si sono recati in ospedale, nel momento in cui sono iniziate le contrazioni.

La donna di circa 30 anni, ha passato una gravidanza tranquilla. Per il medico non c’era nulla di anomalo. La stessa cosa per il travaglio e il parto, i sanitari non hanno notato nulla di insolito.

Però, intorno alle 4:00 del mattino, dopo tutti i controlli, il cuore della neonata ha cessato di battere. I dottori si sono allarmati tempestivamente e sin da subito hanno provato a rianimarla. Però, tutti i loro tentativi si sono rivelati inutili. Dopo pochi minuti, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Hanno deciso di trasferire il suo corpicino nel dipartimento di Anatomia Patologica del Policlinico, per l’esame autoptico. Dai primi risultati non risultano esserci gravi anomalie. I genitori per sapere la verità dovranno aspettare circa 60 giorni, quando medico legale consegnerà la relazione completa.

Neonata morta dopo il parto: il cordoglio del sindaco

CREDIT: SIMONE SALA

Ora verranno effettuati anche tutti i controlli necessari per ripercorrere l’iter di ciò che è accaduto quella notte. Il sindaco di Carpi, Alberto Belletti, ha voluto mandare un messaggio di vicinanza alla mamma e al papà della piccola, distrutti da questa grande perdita. Ha dichiarato:

Mi unisco al grande dolore della famiglia in rappresentanza della nostra comunità. Una perdita come questa deve essere certamente straziante per chi è costretto, suo malgrado, ad affrontarla.