Latina, neonata portata in ospedale: lividi e costole rotte Neonata di 4 mesi portata al pronto soccorso per un pianto inconsolabile: medici scoprono che aveva lividi e costole rotte

La vicenda è accaduta all’interno della struttura sanitaria Santa Maria Goretti, a Latina. Una neonata di 4 mesi è stata portata al pronto soccorso da sua madre, poiché continuava a piangere in modo ininterrotto. I medici si sono subito mobilitati per soccorrerla e per capire cosa le procurasse così tanto malessere.

Arrivata all’ospedale, la donna si è dichiarata preoccupata, perché sua figlia continuava a lamentarsi, senza mai smettere di piangere e lei non aveva idea di cosa dovesse fare o di come aiutarla.

Dopo i controlli, purtroppo, gli operatori sanitari hanno scoperto che la bambina aveva due costole rotte e diversi lividi sul corpo.

Hanno addirittura sospettato che quello sulla gamba, fosse il segno lasciato da un morso.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. Gli agenti della polizia sono intervenuti sul posto e hanno dato il via alle indagini, per capire cosa sia realmente accaduto alla bambina.

Nel frattempo la neonata è stata affidata ad un centro per minori.

Per il momento non sono state divulgate altre notizie e la questura sta cercando di mantenere la privacy, finché la verità non verrà a galla.

Un’altra spiacevole notizia è stata diffusa nelle ultime ore. Riguarda un bambino di 12 anni, che si è gettato da un muretto a Terni, precipitando per 4 metri, dopo un litigio con la sua famiglia.

Secondo le prime notizie divulgate, il giovane avrebbe litigato con i suoi genitori per la didattica a distanza e quest’ultimi gli avrebbero sequestrato il cellulare.

Il dodicenne ha reagito con un gesto drastico e dopo la caduta è stato portato in ospedale. Ha riportato diverse fratture, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

È stato un passante, testimone della scena, a lanciare l’allarme.

Anche in questo caso, è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e le indagini sono ancora in corso.

In attesa di ulteriori aggiornamenti.