Dramma in provincia di Caserta, bambina di 10 anni precipitata dal balcone al secondo piano: è in condizioni gravi

Un altro terribile episodio è avvenuto nella giornata di ieri, martedì 22 marzo. Una bambina di appena 10 anni, è caduta dal balcone della sua abitazione al secondo piano. Ora viste le sue condizioni, apparse subito molto gravi, è ricoverata in ospedale per tutti i controlli del caso.

Un’altra vicenda drammatica, che ha scosso l’intera comunità. Sono stati proprio i vicini di casa ad allertare i sanitari quando hanno visto il corpo della piccola a terra, nel cortile.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 22 marzo. Precisamente in una palazzina che si trova in via Martiri Cristiani, a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.

Da una prima ricostruzione delle forze dell’ordine intervenute sul posto, i genitori erano in casa. La bambina invece era da sola sul balcone. Stava giocando e tutto stava procedendo normalmente.

Molto probabilmente si è arrampicata per giocare ed improvvisamente ha perso l’equilibrio. È precipitata da un’altezza di circa 10 metri.

I coinquilini dello stesso palazzo, quando hanno sentito il forte rumore, si sono subito affacciati. Hanno visto la bimba stesa a terra, che era in condizioni molto gravi e hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari.

Le condizioni della bambina di 10 anni caduta dal balcone al secondo piano

I medici intervenuti si sono presto resi conto che la situazione della piccola era critica. Per questo hanno disposto il suo trasferimento urgente all’ospedale di Caserta, dove si trova ancora ricoverata.

Per il momento la stanno sottoponendo a tutti i controlli del caso, per capire quali siano le sue reali condizioni di salute. Nel frattempo sempre nell’abitazione della famiglia, sono arrivate anche le forze dell’ordine.

Gli agenti hanno ascoltato i racconti dei vicini, ma anche dei genitori. Per adesso l’ipotesi più plausibile sembrerebbe essere quella del tragico incidente. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo drammatico episodio.