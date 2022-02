Tragedia in provincia di Pavia, bimba di 7 mesi caduta dal letto ha perso la vita in ospedale

Un terribile incidente domestico è avvenuto in un’abitazione in provincia di Pavia. Purtroppo una bimba di soli 7 mesi è morta dopo il suo trasporto in ospedale. I medici intervenuti nella sua abitazione si sono presto resi conto che le sue condizioni erano davvero disperate.

Un drammatico incidente che si è trasformato presto in tragedia. La mamma era con lei in casa, ma sembrerebbe che l’abbia lasciata da sola per qualche secondo per fare delle faccende.

Stando alle informazioni che ha reso note il giornale locale La Provincia di Pavese, il dramma si è consumato nella mattinata di sabato 19 febbraio. Precisamente in un’abitazione che si trova a Albuzzano, in provincia di Pavia.

La bambina di soli 7 mesi era in casa con la madre. La famiglia è di origini indiane e sono arrivati da poco tempo in Italia. Il padre era fuori per lavoro.

Da una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, la piccola era sul letto della camera. La mamma l’ha lasciata da sola per qualche secondo per andare in un’altra stanza. Tuttavia è proprio in quei drammatici istanti che è avvenuto l’impensabile.

Sembrerebbe che la bimba sia riuscita a girarsi e sia caduta dal letto, per un’altezza di circa mezzo metro. Purtroppo ha battuto sul pavimento la parte parietale destra della testa ed ha perso i sensi immediatamente.

L’intervento dei medici per la morte della bimba di 7 mesi e le indagini

La madre è stata la prima ad allertare il 118. Però non parlando bene l’italiano ha avuto bisogno dell’aiuto di un vicino di casa. I medici vista la gravità della vicenda, sono presto intervenuti nell’abitazione della famiglia.

Con la speranza di poter salvare la piccola, per prima cosa l’hanno intubata e subito dopo l’hanno sottoposta alle manovre di rianimazione. Quando le sue condizioni sembravano essere stabili, l’hanno trasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Tuttavia, è proprio dopo il suo arrivo nel pronto soccorso, che è avvenuto il tragico decesso. Non c’è stato nulla fare per la piccolina. Gli agenti hanno avviato un’indagine sulla tragica vicenda e quindi hanno anche disposto l’autopsia sul corpo. Però dai primi esami, non sembrerebbero esserci segni di violenza sul corpo.