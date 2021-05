Una lite furibonda trasformatasi in una vera e propria violenza nei confronti del marito. É questo quello che è successo a Catania dove, nella notte tra il 29 e il 30 aprile, una donna violenta ha picchiato il marito a seguito di una lite violenta. Un dramma avvenuto davanti agli occhi del figlio minore della coppia.

Nelle scorse ore una donna violenta è stata arrestata a Catania per aver fatto violenza sul marito dopo l’inizio di una furibonda lite. Il dramma si è consumato davanti agli occhi del figlio minore della coppia. Ad avvertire le forze dell’ordine sono stati i vicini, spaventati dalle forti urla che provenivano dalla casa.

Dopo la chiamata, tempestivo è stato l’intervento della polizia. Le forze dell’ordine hanno indagato se la donna avesse picchiato il marito davanti agli occhi del figlio minore. Una volta scoperto ciò, hanno provveduto al suo arresto. Ma stando al racconto dell’uomo, pare che quello non è stato il primo e unico episodio di violenza nei suoi confronti.

Dramma a Catania, la vittima in ospedale dopo la violenza

Infatti, pare che la donna da tempo avesse fatto violenza sul marito e, con il tempo, è diventata sempre più aggressiva. Oltre all’arresto della donna si è provveduto al ricovero immediato dell’uomo. Dopo la chiamata da parte dei vicini alle forze dell’ordine, l’uomo è stato portato in ospedale per accertamenti clinici.

Fortunatamente, stando agli esami medici, la vittima non ha riportato lesioni gravi ma è stato medicato e dimesso con una prognosi di 14 giorni. Successivamente, il marito della moglie violenta ha sporto denuncia contro la donna ed ha lasciato la casa familiare insieme al figlio.

Per quanto riguarda la donna, invece, per la moglie violenta è stato disposto il fermo. Infatti, il pm ha convalidato il fermo della donna, disponendone, però, la liberazione. Dunque un vero e proprio dramma il quale non sembra rappresentare l’unico episodio. Infatti, la vittima ha dichiarato che più volte sua moglie era stata particolarmente violenta nei suoi confronti.