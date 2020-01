Dramma a Ferrara, Eleonora Malaguti ha perso la vita Ferrara, parcheggia con l'auto e perde la vita. A bordo c'era anche la figlia. Il racconto dei vicini sull'accaduto..

Un vero e proprio dramma è accaduto nel pomeriggio di lunedì tredici gennaio, in provincia di Ferrara. Eleonora Malaguti, una giovane mamma di quaranta cinque anni, è deceduta. Era uscita per andare a riprendere la figlia da scuola e dopo aver parcheggiato davanti casa, è stata colpita da un malore.

Una vicenda terribile, che ha sconvolto l’intera comunità. Nessuno ancora oggi riesce a capire come sia potuto accadere. Per i vicini era una donna meravigliosa che faceva di tutto per i suoi figli.

Secondo le informazioni che sono emerse, il dramma è accaduto nella giornata di lunedì intorno alle sedici del pomeriggio. Eleonora era andata con una sua amica a riprendere la figlia, che stava per uscire da scuola.

Una volta arrivata davanti casa, stava per scendere, ma all’improvviso è stata colpita da un malore che non le ha lasciato scampo. A lanciare l’allarme è stata proprio la figlia, che sin da subito ha capito che la mamma stava molto male.

Sul posto è arrivata subito un’ambulanza ed i medici hanno provato a rianimarla per venti minuti, ma alla fine ogni loro tentativo si è rivelato vano. Per la donna non c’è stato più nulla da fare. Credono che abbia avuto un infarto.

“Abbiamo sentito la ragazza che chiedeva aiuto, era scesa dall’auto. Era disperata. Eleonora era una donna bellissima. Viveva per i suoi figli. Era bellissima e gentile, di una grazia rara.

Abitavano qui da non molto tempo ma il suo sorriso ha conquistato subito tutti. E’ una famiglia esemplare. Questo dramma ci addolora e ferisce tutti noi. Sono persone davvero brave.” Hanno raccontato i media ai vicini.

Eleonora lascia due figli ed il marito Massimo. Tutti sono rimasti scioccati da questa grande ed inaspettata perdita. Dicono che era in ottima salute.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

