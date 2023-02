Un episodio che per fortuna ha avuto un lieto fine è quello avvenuto nella giornata di lunedì 30 gennaio, nel comune di Ficarazzi. Una mamma di 22 anni ha perso i sensi ed ha bloccato il figlioletto di 4 mesi sotto di lei, sul divano. Sono intervenuti d’urgenza i carabinieri.

La vicenda ha avuto un lieto fine grazie all’intervento della nonna, che si è allarmata nel sentire il pianto disperato del piccolo e perché nessuno le rispondeva.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di lunedì 30 gennaio. Precisamente nel piccolo comune di Ficarazzi, che si trova nella provincia di Palermo.

La ragazza di soli 22 anni era in casa da sola con il suo neonato di 4 mesi. Fino a quel momento per loro tutto stava procedendo normalmente e per tutti sembrava essere una giornata come le altre.

Quando all’improvviso, la giovane che è affetta da diabete, ha avuto un malore ed ha perso i sensi sul divano della casa. Vicino a lei c’era il bambino che lo ha incastrato.

La nonna nel sentire il pianto disperato del piccolo, è andata subito a controllare. Ha provato a suonare più volte al campanello, ma non ha mai ricevuto una risposta. Per questo si è preoccupata ed ha chiesto il tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

La scoperta nella casa della mamma di 22 anni

I carabinieri sono arrivati sul posto in pochi minuti. Sono riusciti ad entrare in casa in poco tempo ed hanno trovato la ragazza sul divano prima di sensi ed il figlio che era incastrato sotto di lei.

Per prima cosa hanno liberato il piccolo e successivamente hanno dato dello zucchero alla donna per contrastare la probabile ipoglicemia.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118. Questi ultimi hanno visitato sia la mamma, che il suo bambino e per fortuna, nonostante la gravità dell’accaduto entrambi sono in buone condizioni. Non hanno riportato gravi conseguenze.