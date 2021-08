Un episodio drammatico è accaduto a Grammichele, un comune italiano della città metropolitana di Catania, in Sicilia. Un ragazzo disabile di soli 14 anni è stato trovato morto nell’appartamento di famiglia e sua madre è stata arrestata ed accusata di omicidio.

Secondo il pm, che ha lanciato le accuse contro la donna di 45 anni, quest’ultima avrebbe provocato la morte di suo figlio lasciandolo per ore sotto il sole. E avrebbe poi cercato di coprire il suo “errore” fatale.

Credit: pixabay.com

La stessa madre, infatti, ha lanciato l’allarme ai Carabinieri di Caltagirone, che si sono recati sul posto in breve tempo. Gli agenti hanno trovato il ragazzo di 14 anni tetraplegico senza vita nel suo letto. Nella stanza c’era il condizionatore acceso.

Immediatamente è stato richiesto l’intervento del medico del legale. Quest’ultimo, dopo aver ispezionato il cadavere, ha stabilito che il giovane disabile era morto da almeno un giorno. A quel punto gli agenti hanno accusato subito la donna del suo omicidio e hanno avviato le indagini per cercare di capire cosa fosse accaduto all’interno di quella abitazione.

Credit: pixabay.com

Le accuse contro la madre del ragazzo disabile di 14 anni

Gli ufficiali hanno scoperto che la donna di origini romene soffriva di una dipendenza dall’alcol e che aveva l’esclusiva custodia del figlio dalla morte del papà, verificatasi diversi anni fa. Il quattordicenne è affetto da tetraparesi spastica e da un ritardo mentale e non è in grado di provvedere a se stesso. Sua madre aveva il compito di occuparsi di lui, ma secondo le accuse, lo avrebbe lasciato sotto il sole. Le scottature sul suo corpo ne sarebbero la prova.

Credit: pixabay.com

Le forze dell’ordine credono che la morte del giovane sia avvenuta in un altro luogo e poi il suo corpo senza vita sia stato spostato da sua madre nella camera. Non solo, durante l’interrogatorio, la stessa avrebbe dato delle versioni contrastanti. Al momento si trova nel carcere di Catania, in attesa della decisione definitiva del giudice.