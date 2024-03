Accoltellato in casa, Vincenzo Silvestri è morto per dissanguamento: i Carabinieri di Ischitella indagano

Dramma nella serata di ieri a Ischitella, piccolo comune pugliese situato nella provincia di Foggia. Vincenzo Silvestri, un uomo di 60 anni molto conosciuto del posto, è stato trovato nella sua casa a terra esanime e con diverse ferite da arma da taglio. Soccorso e trasportato in ospedale, è morto poco dopo per via della grande quantità di sangue persa.

Un normalissimo lunedì squarciato da un delitto molto efferato che ha visto un uomo di soli 60 anni morire per dissanguamento. È successo nella giornata di ieri, nel pomeriggio, a Ischitella, comune di poche migliaia di abitanti situato nel Gargano, in Puglia, in provincia di Foggia.

L’allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio quando Vincenzo Silvestri, questo il nome della vittima che tutti a Ischitella chiamavano Enzino e che era ben voluto dall’intera cittadinanza, veniva trovato a terra sul pavimento della sua casa situata nel centro storico della cittadina.

Sul posto sono intervenuti con estrema tempestività i sanitari del 118, a bordo dell’ambulanza. Prelevato e trasportato in ospedale, l’uomo è apparso fin dai primi momenti in condizioni drammatiche per via della grande quantità di sangue. I medici hanno tentato disperatamente di salvarlo, ma alla fine il suo cuore si è fermato per sempre.

Credit: Foggia Today

A causare il decesso del 60enne sarebbero state due coltellate, in particolare quella che lo ha raggiunto al torace e che ha receduto un’arteria vitale. Da quanto riportato su Foggia Today, l’uomo sarebbe stato colpito anche da una seconda coltellata al collo.

Poco prima del ritrovamento della vittima, alcuni testimoni avrebbero sentito due persone discutere animosamente tra i vicoli del centro storico di Ischitella. Sul caso, che da quanto si apprende ancora è irrisolto, indagano i Carabinieri della compagnia locale. Sempre Foggia Today parla di una donna straniera come prima sospettata. Seguiranno aggiornamenti su questa tragica vicenda.