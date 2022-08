Per un uomo e suo figlio di soli 6 anni non c'è stato nulla da fare: la tragedia nelle acqua del litorale di Castel Volturno

Una famiglia completamente distrutta, ieri, a Ischitella, in Campania. Un uomo e i suoi tre figli di 6, 10 e 14 anni stavano facendo un bagno, quando le onde li hanno travolti. Per il papà e il bimbo più piccolo non c’è stato nulla da fare. Il bambino di 10 anni è in gravi condizioni, mentre il 14enne non sarebbe in pericolo di vita.

Un’altra tragedia immane ha portato via due anime nell’ennesimo incidente sulle spiagge italiane. Il drammatico episodio è avvenuto nelle acqua di una spiaggia libera di Ischitella, sul litorale di Castel Volturno.

A inizio estate, sempre a Castel Volturno, in un incidente molto simile a quello capitato ieri, aveva perso la vita Rahhal Amarri. Il 42enne, gestore del Lido Dei Gabbiani, notando due bambini in difficoltà in acqua, si era tuffato in mare anche se non sapeva nuotare.

Con l’aiuto di un bagnino della struttura era riuscito a mettere in salvo i due minori, ma il grande sforzo gli aveva causato un malore che alla fine è risultato fatale. Aveva solo 42 anni.

Le vittime della tragedia di ieri, invece, come detto sono al momento due: un papà e il suo bambino di soli 6 anni.

L’uomo stava facendo un bagno con i suoi tre figli, quando molto probabilmente i quattro sono stati sorpresi dall’improvviso innalzamento delle onde.

Aperta un’indagine sulla morte di un uomo e il figlio di 6 anni

I bagnanti hanno assistito inermi all’intera scena e non hanno potuto far nulla per aiutare la famiglia coinvolta nella tragedia.

Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Si ipotizza un malore che lo ha stroncato in pochi minuti. Non ce l’ha fatta nemmeno il più piccolo dei suoi tre figli, che aveva solo 6 anni e che inizialmente era stato dato per disperso.

Sarebbero gravissime, poi, le condizioni del bambino di 10 anni, che al momento sta lottando per sopravvivere alla clinica Pineta Grande.

L’altro figlio di 14 anni, fortunatamente, sebbene sia scioccato non sarebbe in pericolo di vita.

Uomo e bimbo di 6 anni sono stati recuperati dalle autorità giunte prontamente sul posto e i loro corpi ora saranno sottoposti ad un’autopsia. Aperta un’indagine sul tragico evento.