Dramma a L’Aquila, bimbo di 10 anni cade e batte la testa: è gravissimo

Un vero e proprio dramma quello che si è verificato a Pescina, piccolo paese in provincia dell’Aquila. Sono gravi le condizioni di un bambino di 10 anni che, mentre stava giovando con i suoi amici, è caduto battendo la testa. Attualmente il bimbo è ricoverato presso l’Ospedale Bambin Gesù di Roma di si trova in coma farmacologico.

Una notizia che ha sconvolto la comunità non solo di Pescina ma dell’intera provincia dell’Aquila. Il dramma si è consumato nella giornata di sabato 6 agosto. Mentre stava giocando insieme ad alcuni amici, un bambino di soli 10 anni è caduto da un muretto battendo fortemente la testa.

A dare l’allarme della caduta del piccolo pare siano stati proprio i suoi amici. Stando alle prime ricostruzioni, pare che il gruppo di ragazzini stesse giocando su una scalinata. Ad un certo punto, però, uno di loro è caduto sbattendo forte la testa e rimanendo privo di sensi.

Tempestivo è stato l’arrivo dei soccorsi che hanno trasferito il bimbo all’Ospedale San Salvatore dell’Aquila. Qui, però, vista la criticità del caso, è stato stabilito l’ulteriore spostamento presso il Bambin Gesù di Roma. Dopo aver riscontrato delle gravi lesioni alla testa, il bambino è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

In seguito a quanto accaduto, l’intero paese è sprofondato in uno stato di grande ansia e preoccupazione. C’è però la grande speranza che il piccolo si svegli e che riesca a salvarsi, anche se al momento si trova in coma farmacologico e le sue condizioni sono critiche.

Inutile dire che la vicenda ha sconvolto l’intera provincia dell’Aquila. Si spera vivamente che tutto andrà per il meglio e che il bimbo possa svegliarsi per riabbracciare la sua famiglia. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire come evolveranno gli eventi. Ci uniamo al dolore che in questi giorni sta provando la famiglia del piccolo e preghiamo affinché tutto vada per il meglio.