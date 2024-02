Un altro femminicidio si è verificato in provincia di Lucca. Vittorio Pescaglini, 56 anni, ha spezzato la vita della moglie, per strada, con un coltello. Maria Ferreira aveva 50 anni.

Ieri, lunedì 26 febbraio, gli agenti dei Carabinieri sono intervenuti nel comune di Fornaci di Barga, in provincia di Lucca. È stato proprio l’uomo di 56 anni ad allarmarli, confessando di aver tolto la vita alla moglie. Pare che i due, secondo le prime notizie diffuse, si stessero separando. Una decisione che, probabilmente, Vittorio Pescaglini non riusciva ad accettare. L’ha colpita per strada, con un coltello a lama lunga, davanti agli occhi di diversi testimoni. Quest’ultimi hanno raccontato di aver sentito delle grida e di aver poi visto un uomo che correva con un coltello insanguinato tra le mani.

Dopo l’atroce gesto, il 56enne ha chiamato le autorità e si è costituito. Subito gli agenti dei Carabinieri e gli operatori sanitari del 118 hanno raggiunto via Cesare Battisti. Purtroppo nessuno ha potuto fare nulla per salvare la vita della donna. Era già morta.

Maria Ferreira, di origini brasiliane, si era trasferita nel comune di Fornaci di Barga proprio in questo periodo, dopo la decisione della separazione dal marito. Prima viveva insieme all’uomo a Fabbriche di Vergemoli, ma il loro rapporto non andava più e pare che la decisione di andare via sia stata presa proprio dalla vittima.

Vittorio l’ha aspettata per strada, chiuso in macchina. E quando l’ha vista, è sceso e l’ha aggredita con il coltello a lama lunga. Il tutto in mezzo alla strada, davanti agli occhi scioccati dei passanti e degli abitanti. Dopo il delitto, ha mandato un messaggio ad un suo amico, per dirgli quello che aveva appena fatto e poi ha chiamato le forze dell’ordine. Pascaglini è stato arrestato e ora verrà ascoltato dagli inquirenti. Non è ancora chiaro se abbia già confessato il movente che l’avrebbe spinto a mettere per sempre fine alla vita di sua moglie.