Un tragico decesso è avvenuto nella notte di martedì 25 maggio, a Montemurlo, un comune in provincia di Prato. Una neonata di 3 mesi è stata trovata senza vita nella sua culla. I medici intervenuti non sono riusciti a fare nulla per salvarla, ma ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

Una vicenda drammatica, che ovviamente ha scosso tutta la comunità, ma soprattutto i suoi genitori di origini nigeriane.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata nella serata di martedì. La mamma dopo averla messa nella sua culla a dormire, è andata nel suo letto. Fino a quel momento non era accaduto nulla di insolito.

Tuttavia all’alba, non sentendo la bimba piangere, è andata a controllare. È proprio a quel punto che ha fatto la drammatica scoperta. La piccola non respirava più.

I due genitori, sconvolti, hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari. All’abitazione della famiglia è arrivata un’ambulanza della Croce d’Oro. I medici hanno cercato di rianimare la piccola per diverso tempo.

I dottori, però, si sono presto reso conto che non potevano fare nulla per salvarle le vita. Non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.

Neonata di 3 mesi morta nella sua culla: la situazione

La piccola Angela è venuta al mondo a febbraio di quest’anno. Era affetta da alcuni problemi cardiaci molto gravi.

Infatti gli inquirenti non hanno disposto l’autopsia sul suo corpo. Pensano che la sua morte sia avvenuta a causa della condizione di cui era affetta sin dalla sua nascita.

Per questo hanno messo subito a disposizione la salma della famiglia. I suoi funerali sono stati celebrati in forma privata ed i dirigenti della Croce d’Oro hanno deciso di fare la loro parte. Hanno voluto partecipare alle spese per il funerale della piccola.