Dramma a Napoli, ragazzo di 29 anni accoltella la madre e un poliziotto: un altro agente gli spara alle gambe e lo uccide

Una vicenda drammatica è accaduta a Napoli ieri, 13 febbraio. Un ragazzo di 29 anni ha perso la vita, dopo una discussione finita male all’interno del commissariato Vicaria della Polizia di Stato.

Tutto è iniziato all’interno dell’abitazione di famiglia. Il ragazzo di 29 anni ha accoltellato la madre, fortunatamente in maniera non grave e aveva intenzione di accanirsi anche contro il patrigno. L’uomo è riuscito a raggiungere la caserma, con l’intento di denunciarlo. Tuttavia, il figlio della compagna lo ha seguito e si è presentato davanti agli agenti.

La discussione in caserma

Durante la discussione, ha cercato di accoltellare anche il patrigno alla gola. Un agente di polizia è subito intervenuto, per cercare di placare la sua rabbia. Ma sembra che il ragazzo non abbia risparmiato nemmeno lui. Le prime notizie diffuse, parlano di un colpo alla gamba dell’agente e del tempestivo intervento di un secondo agente, che per difendere il collega, ha sparato alle gambe del 29enne.

Inutili i tentativi di salvare il ragazzo di 29 anni

Immediato il suo trasporto in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco dopo, nonostante il tempestivo intervento dei medici. Nello stesso ospedale, sono stati trasportati anche il poliziotto ferito e il compagno della madre del giovane, che hanno ricevuto tutte le cure necessarie.

Le notizie diffuse sono ancora poche, così come non è ancora certa la prima ricostruzione dei fatti.

Anche le generalità del ragazzo di 29 anni sono ancora sconosciute alla stampa. La notizia si è rapidamente diffusa sui social ed ha già sconvolto migliaia di persone.

Nelle prossime ore gli inquirenti forniranno una ricostruzione dei fatti più dettagliata. Cosa è accaduto all’interno del commissariato e poco prima all’interno dell’abitazione di famiglia? E perché il ragazzo di 29 anni si è accanito con un coltello sulla madre?

Saranno fondamentali le testimonianze della madre e del suo compagno, così come quelle degli agenti delle forze dell’ordine.