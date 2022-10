La piccola Giulia Lucia Pizzati è tornata a casa. L’allarme, nei giorni scorsi, era stato lanciato da Catania. La sua mamma l’aveva sottratta al papà, dopo il fine settimana con lei, avrebbe dovuto riportarla all’uomo, ma ha fatto perdere le sue tracce.

L’uomo ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine e la famiglia ha diffuso un appello sui social, accompagnato dalle foto della bambina di soli 5 anni.

Subito sono state avviate le indagini e gli agenti hanno scoperto che la madre di Giulia Lucia Pizzati l’aveva portata ad Edimburgo, in Scozia.

I due genitori, separati, avevano un accordo deciso in sede giudiziaria. Il fine settimana spettava alla madre, ma avrebbe dovuto poi riportarla al suo papà.

Secondo l’ipotesi della Procura di Catania, dopo la fuga, la donna si sarebbe resa conto della sua grave azione e delle possibili conseguenze. Così, ha subito organizzato il suo rientro in Italia, comunicando la sua posizione.

Le forze dell’ordine si sono occupate di organizzare il rientro a casa della piccola Giulia. In una nota, la Procura di Catania ha comunicato:

L’intervento dei militari che hanno anche regalato alla piccola diversi articoli per la scuola, rendendola contenta, ha assicurato che in ogni momento regnasse un clima di massima serenità e collaborazione, per evitare che la bambina, in ottima salute e già rientrata a Catania, potesse subire un qualsiasi tipo di trauma dalla vicenda.