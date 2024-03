La mamma del neonato è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni, per il piccolo non c'è stato nulla da fare

Drammatico incidente stradale per le strade italiane, un neonato ha perso la vita. La mamma, invece, è ricoverata in gravi condizioni. Una domenica che si è trasformata in una tragedia indimenticabile.

È accaduto sulla SS 125 in località Cala Liberotto, nel comune di Orosei, in provincia di Nuoro. Una Golf e una Panda si sono scontrate frontalmente intorno alle 16:00 di domenica 17 marzo. Il neonato viaggiava nel sedile posteriore della Panda, insieme alla sua mamma. Altre due donne erano invece sedute nei sedili anteriori.

I Vigili del Fuoco hanno estratto le tre donne dalle lamiere e le hanno trasportate in codice rosso all’ospedale. Tutte in gravi condizioni. Per il neonato, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

La dinamica del sinistro stradale non è ancora chiara. La Golf proveniva dalla carreggiata opposta, lo scontro frontale è stato improvviso e violento. Sul posto sono giunti tempestivamente gli operatori sanitari del 118 con le ambulanze e l’elisoccorso. I paramedici hanno provato a rianimare il neonato, senza successo. Alla fine sono stati costretti a dichiarare il decesso.

Anche i Carabinieri di Siniscola, di Dorgali e di Orosei hanno raggiunto il luogo del sinistro stradale e hanno effettuato tutti i rilievi necessari. Dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale e stabilire le responsabilità di entrambi i conducenti.

Un altro drammatico incidente stradale

Un altro drammatico sinistro stradale si è verificato nel Sassarese, tre persone hanno perso la vita. È accaduto intorno alle 19:00 di domenica 17 marzo, sulla statale 291 Sassari-Alghero, sempre in Sardegna. Una Mercedes e una Fiat Seicento si sono scontrate frontalmente, due uomini e una donna sono deceduti nel violento impatto. Ferite tre persone, trasportate con urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari: una ragazza di 17 anni, un ragazzo di 21 anni e un uomo di 41 anni. Le generalità delle tre persone che hanno perso la vita non sono state ancora rese note.