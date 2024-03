Un gravissimo incidente stradale è quello che è avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 11 marzo, nella zona di Santa Caterina d’Este, dove purtroppo due coniugi hanno perso la vita. L’uomo che invece era alla guida del mezzo pesante, è uscito illeso e non ha riportato gravi traumi.

Sull’accaduto al momento stanno indagando le forze dell’ordine, che hanno dovuto bloccare il traffico per diverse ore, per poter permettere ai soccorritori di intervenire, ma anche per poter prendere tutti i rilievi del caso.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella giornata di ieri, lunedì 11 marzo. Precisamente lungo la strada statale 10, all’altezza del comune di Carceri, nella zona di Santa Caterina d’Este, che si trova nella provincia di Padova. I due anziani signori si chiamavano Graziano Baldo di 80 anni e la moglie Erminiana Toniolo di 73 anni.

Entrambi erano a bordo della loro Dacia Sandero, la donna era seduta nel sedile passeggero. Al momento non è ancora chiaro dove erano diretti. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrati con il tir, che stava procedendo nel loro senso di marcia opposto.

Il decesso straziante dei due coniugi dopo il grave incidente stradale

CREDIT: DAVIDE BOGGIAN

Sul posto sono arrivati d’urgenza sia i sanitari, che le forze dell’ordine. Tuttavia, quando i medici hanno cercato di rianimarli, si sono resi conto che purtroppo per loro non c’era ormai più nulla da fare. Entrambi in pratica, hanno perso la vita sul colpo a causa del violento impatto.

L’automobilista che invece era alla guida del mezzo pesante, non ha riportato traumi gravi. Si trova ora ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni di salute non desterebbero grandi preoccupazioni, è solo in via precauzionale.

Nel frattempo le forze dell’ordine stanno lavorando per capire come è avvenuto il sinistro e soprattutto le eventuali responsabilità. Saranno solo i rilievi effettuati a dare delle conferme su cosa è accaduto.