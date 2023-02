Un gravissimo episodio è quello avvenuto la scorsa domenica 19 febbraio, nella città di Ravenna. Un neonato con pochi giorni di vita, è deceduto in ospedale davanti agli occhi increduli dei suoi genitori, quando stava per essere dimesso dal nosocomio.

Una vicenda straziante che ovviamente ha portato la famiglia a voler sporgere una denuncia, anche per scoprire l’esatta causa che ha portato alla sua improvvisa scomparsa.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti la scorsa domenica 19 febbraio. Precisamente all’ospedale Santa Maria delle Croci, nella città di Ravenna.

Da ciò che è emerso, il piccolo è nato dopo un parto naturale, dopo una gravidanza ed un decorso del tutto regolare. La madre ed il padre, trascorse le 48 ore dopo la sua nascita, erano pronti per riportarlo a casa.

Doveva essere un momento di gioia, che invece per tutti loro si è trasformato in un dramma. È stato proprio il papà, che era in stanza, ad accorgersi che il suo bimbo non respirava più. Subito ha allertato i medici e il personale.

Quest’ultimi hanno tentato invano di rianimarlo per diverso tempo, ma il cuore del bambino non ha mai ripreso a battere. Per questo non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

Neonato perde la vita prima delle dimissioni: le indagini

I genitori sconvolti dalla perdita subita, hanno deciso ovviamente di presentare una regolare denuncia. Per questo motivo, la stessa Procura di Ravenna ha deciso di avviare un’inchiesta.

Il pm che si sta occupando del caso, anche per capire l’esatta causa che ha portato al suo decesso, ha voluto disporre l’autopsia. L’esame sarà effettuato tra pochi giorni e la famiglia potrà avere delle risposte concrete su ciò che è successo.

I medici prima di dare le dimissioni al bimbo ed alla mamma si erano assicurati delle sue buone condizioni di salute e che si attaccasse regolarmente al seno. Tutto era regolare, quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.