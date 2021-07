Dramma a Reggio Calabria, la sposa arriva a cavallo ma lui è esausto a cade al suolo

Il dramma che si è verificato qualche giorno fa a Reggio Calabria ha suscitato l’ira degli animalisti. Qui, infatti, quando una sposa è giunta a sella di un cavallo, è successo l’inaspettato. Il povero animale, probabilmente per il gran caldo provato, è apparso esausto ed è caduto al suolo.

La caduta del povero animale si è verificata nello stupore di tutti gli invitati che sono rimasti senza parole. Grande è stata la preoccupazione provata per la sposa. Il dramma si è verificato a Palmi, un paese in provincia di Reggio Calabria.

Dopo il triste episodio Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista, ha voluto denunciare sui social l’accaduto con queste parole:

E, continuando nella sua denuncia, Rinaldo Sidoli afferma:

Ricordiamo che l’asfalto nella stagione estiva raggiunge di media 50 gradi e nei picchi più elevati arriva ai 100. Una vera tortura per animali nati per stare liberi in natura dove questi sbalzi di temperatura non esistono. Troviamo inaccettabile denunciare l’ennesimo sfruttamento […] Auspichiamo che le autorità preposte intervengano su quanto accaduto e vietino questa pratica retrograda che comporta unicamente sofferenza.