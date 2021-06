Dramma in India, sposa muore il giorno del suo matrimonio: la sorella prende il suo posto sull’altare

Un vero e proprio dramma quello che si è verificato in India. Qui, infatti, pochi giorni fa nello stato dell’Uttar Pradesh una giovane sposa è morta durante la celebrazione delle sue nozze. Una tragedia resa ancora più grave dal comportamento della famiglia della giovane defunta. Scopriamo insieme cosa è successo.

In India, nello stato dell’Utter Pradesh una sposa è morta per un malessere improvviso il giorno del suo matrimonio. A riportare la drammatica vicenda è il giornale britannico ‘Daily Mail’. La giovane ragazza indiana è morta durante la celebrazione delle nozze mentre stava scambiando le ghirlande con lo sposo.

Un vero e proprio dramma reso ancora più scioccante dall’anomalo comportamento che la famiglia della sposa ha adottato dopo la morte improvvisa della ragazza. In particolar modo, le famiglie degli sposi hanno concordato all’istante di rispettare un’antica tradizione che vige in India.

Dramma in India: ecco chi ha sostituito la giovane sposa defunta

Secondo tale usanza, infatti, è la sorella della sposa a prendere il posto della defunta, in modo da far unire le famiglie qualora la sposa muoia. Stando a quanto dichiarato dai giornali, infatti, la madre della sposa, immediatamente dopo il dramma, si è lasciata andare a numerosi gesti di disperazione allo scopo di trovare una soluzione per concludere le nozze.

Proprio per unire le famiglie, la madre della giovane defunta ha messo in ballo la sua figlia più giovane e sorella della defunta sposa, Nisha. Inutile dire come il dramma abbia suscitato reazioni totalmente negative sui social. A ciò si aggiunge il fatto che, secondo quanto dichiarato dai giornali, il cadavere della sposa è stato tenuto in una stanza durante la celebrazione del rito nuziale.

Solamente dopo il termine della cerimonia e l’unione delle due famiglie, si è potuto procedere con la celebrazione del rito funebre. Il caso della morte della giovane sposa durante il giorno del suo matrimonio si aggiunge a quello della morte di un’altra sposa, anche lei scomparsa durante un improvviso attacco di cuore. In quell’occasione, però, nessuno ha sostituito la giovane defunta.