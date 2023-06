Ore di ansia a Riposto per le sorti di una bambina di 3 anni: è scomparsa insieme alla madre ed alla sorella maggiore

Un episodio che sta tenendo tutta la comunità di Riposto, con il fiato sospeso. Tutti sono in ansia per le sorti di una bambina di 3 anni, che risulta essere scomparsa dalla giornata di venerdì 23 giugno, con la madre e la sorella maggiore.

Il padre chiamato Leonardo, avrebbe denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine e teme proprio che la moglie, di nazionalità Ucraina, potrebbe portarla nel suo Paese.

Stando alle informazioni rese note da il quotidiano locale News Sicilia, i fatti sono avvenuti lo scorso venerdì 23 giugno. Precisamente nella piccola comunità di Riposto, che si trova nella provincia di Catania. I due genitori avrebbero avuto una lite.

Per questo motivo la donna, sarebbe fuggita via, portando con sé la figlia maggiore di 13 anni di nazionalità ucraina e la bimba di 3 anni. Dal racconto dell’uomo con loro non avrebbero altri effetti personali.

Si sarebbero portate dietro solo 2 cellulari, il carica batterie ed anche una carta di credito. Il padre della piccola, spaventato che possano portarla fuori dal paese, ha deciso di recarsi ai Carabinieri per denunciare la scomparsa.

Ora le forze dell’ordine sono a lavoro per riuscire a rintracciarle. Stanno cercando di capire cosa potrebbe essere successo e soprattutto dove si trovano, sono troppi giorni che non ha loro notizie.

Bambina di 3 anni scomparsa: l’appello del papà tramite il legale

Il padre di famiglia si dice preoccupato e spaventato per la sua bambina, che ha solamente 3 anni. Non sa dove si trova e spera solo di poterla riabbracciare. L’uomo assistito dall’avvocato Enzo Iofrida, ha lanciato un disperato appello. Il legale ha dichiarato:

Il mio assistito è preoccupato per le sorti della figlia. Non sappiamo se la moglie ha intenzione di portarla fuori dall’Italia, magari nel proprio Paese. Chiediamo la collaborazione di tutti.