Tragedia nella città di Roma, bambina di un anno dimenticata in auto per diverse ore, è morta

Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella tarda mattina di oggi, mercoledì 7 giugno. Purtroppo una bambina di un anno è stata trovata senza vita all’interno dell’auto del suo papà, che forse per una distrazione, si è dimenticato di portarla all’asilo.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che al momento stanno indagando su questa grave vicenda, che è ora al vaglio dei Carabinieri intervenuti.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 14, di mercoledì 7 giugno. Precisamente nella zona di Cecchignola, che si trova nella città di Roma.

Da ciò che è emerso doveva essere proprio il papà a doverla accompagnare all’asilo nella mattina. Tuttavia, probabilmente a causa di una distrazione, se ne è dimenticato e l’ha lasciata chiusa nella sua macchina per diverse ore, mentre era a lavoro. Purtroppo a causa del caldo, ha perso la vita.

La madre ha lanciato per prima l’allarme. Questo perché quando si è recata all’asilo per prendere la piccola, le maestre l’hanno informata che in realtà non era mai entrata.

Un passante l’ha notata ed ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Un Carabiniere, collega del suo papà che lavora nella Direzione Generale del personale Militare, l’ha notata per primo in auto ed è per questo che ha rotto il vetro per tirarla fuori.

Il decesso della bambina di un anno e le indagini

L’agente con la speranza di salvarle la vita, ha cercato di rianimarla a lungo. Nel frattempo i colleghi hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari e questi ultimi sono presto intervenuti.

Tuttavia, i disperati tentativi di salvare la vita alla bimba, sono risultati essere del tutto vani. Alla fine infatti, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

I genitori da ciò che è emerso ora sono sotto shock. La zona è invece presidiata dalle forze dell’ordine, che per cercare di capire cosa è successo, stanno facendo tutte le indagini del caso. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.