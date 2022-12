Un episodio davvero straziante è quello accaduto nella giornata di giovedì 8 dicembre, nella provincia di La Spezia. Un 12enne è stato trovato senza vita nel suo letto dal padre, che era andato a svegliarlo per fare la colazione insieme. Ora saranno solo le ulteriori indagini a scoprire la causa del decesso.

L’intera comunità è ancora sconvolta da questa triste e prematura perdita. I genitori fino a quel momento, non avevano notato nulla di strano in lui. Sembrava stare bene.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella tarda mattinata di giovedì 8 dicembre. Precisamente nel piccolo comune di Sarzana, nella provincia di La Spezia.

Il bimbo stava dormendo nel suo letto e fino alla sera prima, sembrava essere in buone condizioni di salute. Aveva salutato i genitori con il sorriso.

La mattina successiva, il padre e la madre lo hanno lasciato dormire un po’ di più, visto il giorno di festa. Tuttavia, quando l’uomo ha iniziato a urlare il suo nome, ha capito che doveva andare a controllare.

È entrato nella sua stanza, ha provato a scuoterlo, ma si è presto reso conto che non dava segni di vita. Così disperato, ha lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Il decesso del 12enne trovato senza vita nel suo letto

I medici arrivati nella casa della famiglia, purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il suo straziante decesso. Il suo cuore aveva cessato di battere nel cuore della notte, forse un malore improvviso.

Gli inquirenti hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo, affinché questo esame possa far luce sulla causa che ha portato all’improvvisa perdita di questo bambino.

Giulio era molto conosciuto nel piccolo comune in cui viveva, proprio per la sua grande passione per i miti Greci. Aveva anche creato un podcast in cui ne parlava. Il funerale è previsto per la giornata di oggi, sabato 10 dicembre.