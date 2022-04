Il pm di turno ha deciso di disporre l’autopsia sul corpo del bimbo di appena 7 mesi, trovato morto nel suo lettino, nel giorno di Pasqua. I genitori ed i nonni erano convinti che stesse dormendo profondamente, ma alla fine quando si sono resi conto del dramma, era ormai troppo tardi.

L’intera comunità, ma soprattutto i familiari del piccolo, al momento sono sconvolti dal drammatico lutto subito. Il sindaco ha voluto esprimere la sua vicinanza in questo momento così difficile per la famiglia.

Secondo le informazioni che hanno reso note i media locali, la tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di domenica 17 aprile, a Pasqua. In un’abitazione che si trova a Sordio, in provincia di Lodi.

I genitori avevano messo a dormire il bimbo nel suo lettino e fino a quel momento non era accaduto nulla di insolito. Per loro doveva essere una giornata di festa.

Tuttavia, quando si sono resi conto che non si svegliava sono andati a controllare. La mamma, il papà ed anche i nonni, erano convinti che il piccolo stesse dormendo profondamente.

Poco dopo però, hanno notato che non respirava più. Hanno allertato i sanitari, che sono arrivati nell’abitazione in pochi minuti. Questi ultimi hanno provato a rianimarlo, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso.

Le indagini per l’improvvisa morte del bimbo di 7 mesi

Nella casa della famiglia sono arrivate anche le forze dell’ordine. Il medico intervenuto ha constato questo decesso, come SIDS, la cosiddetta morte in culla del neonato.

Tuttavia, lo stesso pm di turno, ha deciso di disporre l’autopsia sul corpo per fugare ogni dubbio. I genitori come gli inquirenti sono in attesa di questo esame per avere delle risposte concrete sulla vicenda.

Il sindaco di Sordio sin da subito ha voluto mostrare la sua vicinanza ai familiari del piccolo. È andato a trovarli nella loro abitazione ed ha deciso di disporre il lutto cittadino nel giorno in cui si svolgeranno i funerali.