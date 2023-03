Grave lutto nel comune di Sambuca, bimba di 4 anni muore dopo il ricovero per una febbre molto alta: avviata inchiesta

Un episodio davvero straziante è quello avvenuto nelle ultime ore nella città di Sciacca. Purtroppo una bimba di soli 4 anni, trasportata in ospedale dai suoi genitori, con febbre molto alta, ha perso la vita poche ore dopo il ricovero. I medici non sono riusciti a fare nulla per salvarla.

Sono ore di grande strazio e tristezza quelle che stanno vivendo i suoi familiari. Nessuno di loro si sarebbe immaginato di vivere una perdita del genere.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di martedì 28 marzo. Precisamente nell’abitazione in cui la piccola viveva, che si trova nel comune di Sambuca, in provincia di Agrigento.

La bambina aveva una febbre che non passava, con il passare delle ore la temperatura saliva di gran lunga. Per questo motivo i genitori hanno deciso di trasportarla d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca.

I medici sin da subito hanno cercato di fare il possibile per aiutarla, ma le sue condizioni peggioravano ora dopo ora. Fino purtroppo al triste e straziante epilogo, che ha sconvolto tutto.

La bambina diverso tempo dopo il suo ricovero, ha perso la vita. I medici non sono riusciti a fare nulla per salvarla, se non constatare il suo straziante e triste decesso.

Bimba di 4 anni perde la vita dopo il ricovero: le indagini

I familiari sconvolti dalla grave perdita subita, hanno deciso di presentare un esposto in Procura. Di conseguenza gli inquirenti, hanno deciso di avviare un’inchiesta, anche per far luce sull’accaduto.

I genitori al momento puntano il dito contro il personale sanitario, dicono che potevano fare di più per salvare la loro bambina. Tuttavia, per ora non ci sono molte informazioni emerse sulla triste vicenda.

I pm hanno acquisito il sequestro delle cartelle cliniche e probabilmente a breve decideranno anche di disporre l’autopsia. Lo scopo è proprio quello di capire l’esatta causa che ha portato alla sua perdita. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio.