Si chiamava Giulia ed era una bambina di appena 11 mesi, che purtroppo è deceduta dopo il suo trasporto all’ospedale Santo Spirito, di Pescara. Aveva la febbre molto alta e i medici si sono presto resi conto che le sue condizioni erano disperate. A nulla sono serviti i loro tentativi di rianimazione.

Dopo l’esposto presentato dai genitori, il pm di turno ha deciso di disporre l’autopsia sul corpo ed anche il sequestro delle cartelle cliniche. Al momento sono in corso tutte le indagini.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia è avvenuta nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 novembre. Precisamente nella città di Pescara.

I primi a rendersi conto delle condizioni della piccolina, sono stati proprio i suoi genitori. Erano nella loro abitazione a Monteodorisio, in provincia di Chieti. Era venerdì mattina, quando all’improvviso la sua situazione è peggiorata di gran lunga.

La mamma ed il papà, preoccupati, hanno deciso di portarla d’urgenza nel nosocomio di San Pio da Pietralcina. I medici, dopo una visita, hanno deciso di ricoverarla nel reparto di pediatria.

La situazione è precipitata di nuovo nella serata. La febbre era arrivata ad una temperatura davvero elevata. Per questo sono stati proprio i medici a decidere il trasferimento nell’ospedale Santo Spirito di Pescara.

Il tragico decesso della bambina di soli 11 mesi con febbre alta

Tuttavia, proprio durante il trasporto nell’altra struttura ospedaliera, in ambulanza, la piccola è andata in arresto cardiaco per ben due volte. In entrambi i casi, i sanitari sono riusciti a rianimarla.

Però, dopo il suo arrivo nel nosocomio, le sue condizioni erano davvero disperate. Infatti pochi minuti dopo, non hanno potuto far altro che constatare il suo tragico decesso. Il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

I genitori, distrutti dalla drammatica perdita, hanno deciso di presentare un esposto. Il pm di turno, Andrea Papalia ha disposto l’autopsia sul corpicino. Ora sarà solo quest’esame a dare delle risposte concrete sul decesso di questa bimba, ultima di 3 figli.