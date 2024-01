Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella mattina di venerdì 26 gennaio, nel piccolo comune di Taviano. Purtroppo una 56enne è deceduta mentre stava mangiando una brioche appena acquistata al bar. A nulla sono serviti i tentativi dei medici intervenuti.

Sulla vicenda sono in corso tutte le indagini, anche da parte degli agenti della Polizia Locale. Anche se per ora tutto sembra far pensare che sia avvenuto per una triste fatalità.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella prima mattina di venerdì 26 gennaio. Precisamente nel piccolo comune di Taviano, che si trova nella provincia di Lecce.

La donna, ospite di una struttura del posto, come suo solito, si era recata nel bar che si trova in via Immacolata per la sua colazione. Aveva acquistato il cornetto e lo stava mangiando in strada.

Tuttavia, è proprio un pezzo di questa brioche che forse le ha ostruito le vie respiratorie. I passanti che l’hanno vista in evidente stato di difficoltà, sono presto intervenuti per aiutarla.

Hanno cercato prima di avviare da soli le manovre di rianimazione e successivamente hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Questi ultimi, nel capire la gravità dell’accaduto, sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Il decesso della 56enne dopo l’arrivo dei sanitari

Anche i medici presenti sull’ambulanza hanno cercato di rianimarla a lungo, ma quel pezzo di cornetto purtroppo, non le ha lasciato scampo. Alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che al momento stanno facendo tutti gli accertamenti del caso. Non si esclude nemmeno la possibilità che la signora possa aver avuto un malore.

Per il momento non si esclude nessuna possibilità. Non è ancora chiaro se decideranno o meno di disporre l’autopsia sul corpo. Purtroppo però, sulla vicenda ci sono ancora tanti aspetti da chiarire. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.