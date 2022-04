Dramma a Treviso, genero e suocero muoiono nello stesso giorno per una terribile fatalità

Nel corso delle ultime ore un dramma ha sconvolto l’intera comunità di Treviso. Luciano Michielin, 63 anni, ex postino che era un pensione, stava tentando di rianimare suo suocero il quale aveva accusato un infarto. In un secondo momento, è morto anche lui. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Doppio lutto a Treviso. A Preganziol, nella giornata di venerdì mattina, sono morte due persone. Si tratta di Luciano Michielin, un uomo di 63 anni e suo suocero Marino Tonello, pensionato di 63 anni. Il primo era un ex postino, andato in pensione da circa un mese mentre il secondo era un ex agricoltore. I due erano legati da un rapporto di parentela: Lucia, la figlia di Luciano era sposata con Marino.

Secondo quanto raccontato dai beninformati, Luciano e sua moglie si erano recati a casa di Marino intorno alle nove di venerdì mattina. Il 93enne è stato stroncato da un arresto cardiaco. Malgrado questo, Luciano non voleva perdere le speranze e così ha iniziato la rianimazione. Tuttavia, inutili sono stati i tentativi di mantenere in vita suo suocero.

Circa un’ora dopo sono giunti i soccorsi e nel frattempo Luciano ha perso i sensi accasciandosi a terra. Dunque, dopo Marino, anche lui non ce l’ha fatta. Sua moglie ha provato a rianimarlo ma anche in questo caso, inutili sono stati i tentativi di salvarlo. Per tanto, a distanza di un’ora dalla morte del 93enne, Luciano è deceduto.

Doppio lutto a Treviso: Luciano e Marino lasciamo le loro rispettive famiglie

Un doppio lutto ha sconvolto la città di Treviso. Tempestivo è stato l’intervento dei medici e degli infermieri del Suem in via Franchetti. Ad oggi Marino lascia la moglie Maria e tre figlie: suor Elisa, missionaria in Zambia, Lucia e Angela. Invece per quanto riguarda Luciano, quest’ultimo lascia sua moglie Lucia e i quattro figli: Davide, Sara, Maria e Giovanni.