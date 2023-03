Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nei giorni scorsi all’ospedale di Verona. Purtroppo un neonato di soli 4 mesi si trova ricoverato in coma, dopo che i genitori lo hanno trasportato in nosocomio in condizioni davvero disperate.

L’ipotesi è che possa essere stato scosso da uno dei suoi familiari. Tuttavia, ora saranno solo le ulteriori indagini a far luce sulla triste e straziante vicenda.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti circa un mese fa. Precisamente nell’ospedale della donna e del bambino, che si trova nella città di Verona.

Da quello che è emerso in queste ultime ore, i genitori hanno trasportato il piccolo in nosocomio in condizioni molto gravi. Hanno raccontato che si era svegliato in piena notte, piangendo disperatamente e che non era più riuscito ad addormentarsi.

Vista la gravità della situazione, hanno deciso di trasportarlo d’urgenza in pronto soccorso. È entrato in coma e da quel momento non si è mai svegliato, nonostante le cure a cui i medici lo hanno sottoposto.

I dottori visto come si sono svolti i fatti, hanno deciso di allertare le forze dell’ordine, che hanno avviato tutte le indagini del caso. La stessa Procura ha avviato un’inchiesta.

Neonato di 4 mesi in coma: le indagini

Gli agenti oltre ad aver ascoltato i due genitori, hanno anche fatto altri controlli. Hanno cercato di capire se i due fossero assuntori di sostanze stupefacenti, che il bimbo potrebbe aver ingerito tramite il latte materno.

Tuttavia, questa ipotesi al momento è esclusa, ma prende sempre più piede la possibilità che possa essere stato scosso.

La sindrome de bambino scosso può provocare un versamento intracranico, che porta a danni irreversibili.

Ora gli inquirenti stanno indagando sull’accaduto, ma non risultano esserci nomi iscritti sul registro degli indagati. Il piccolo, nel frattempo, si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.