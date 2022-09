Un triste episodio è quello avvenuto nella serata di lunedì 12 settembre, nella Questura di Verona. Una poliziotta di 46 anni si è tolta la vita durante le ore di lavoro, proprio con la sua arma. I suoi colleghi quando hanno sentito il forte rumore, hanno lanciato tempestivamente l’allarme.

Dopo diversi giorni in ospedale e dopo i disperati tentativi dei medici per salvarla, i dottori non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Secondo le informazioni rese note note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella serata di lunedì 12 settembre. Precisamente dentro uno degli uffici della Questura di Verona, dove prestava servizio.

Uno dei suoi colleghi, ha sentito il forte rumore ed è subito andato a controllare. Tuttavia, è proprio a quel punto che ha trovato la collega ormai esanime sul pavimento dell’ufficio.

Ha chiesto tempestivamente aiuto e da lì è partita da disperata corsa all’ospedale Borgo Trento. I dottori, dal suo arrivo, hanno provato a fare il possibile, ma nella giornata di mercoledì 14 settembre, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Purtroppo l’attività cerebrale era ormai assente e non avrebbero potuto fare più nulla per aiutarla. I suoi familiari, nonostante lo strazio per la perdita, hanno deciso di donare i suoi organi.

Poliziotta si toglie la vita a 46 anni: il messaggio

La donna di 46 anni, purtroppo, ha lasciato per sempre un bambino di soli 5 anni. A dare conferma di questa triste notizia è stato il Questore di Verona, Ivana Petricca. Nel suo messaggio ha scritto:

Resterà per sempre nei nostri cuori e siamo particolarmente vicini al suo bambino e alla sua famiglia.

I sindacati vista la gravità dei fatti parlano di episodi senza precedenti e che lasciano tutti sgomenti. Dall’inizio dell’anno sono già 17 gli agenti delle forze dell’ordine che hanno deciso di togliersi la vita.