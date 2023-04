Aveva solamente 15 anni Samuele Brognara e purtroppo ha perso la vita, nella serata di sabato 8 aprile, nella provincia di Verona. Una perdita straziante che ha sconvolto la comunità, il ragazzino avrebbe fatto il compleanno tra pochi giorni.

Una notizia sconvolgente, che ovviamente ha spezzato i cuori di tutti, per la famiglia doveva essere un momento di grande gioia, che invece si è trasformato in un dramma.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella serata di sabato 8 aprile. Precisamente nel comune di Oppeano, in realtà il giovane viveva nella zona di Zeno, che si trova comunque nella provincia di Verona.

Samuele era sul suo monopattino e probabilmente era diretto alla sua abitazione. Quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.

Una persona alla guida della sua Peugeot, ha investito il ragazzo, che era sul suo veicolo. L’impatto tra i due è stato davvero molto forte, al punto tale che il parabrezza dell’auto si è rotto nello scontro.

Successivamente Samuele è finito sul cemento della strada e le sue condizioni sono apparse molto gravi sin da subito. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ed anche i sanitari, per sottoporlo a tutte le cure del caso.

Il decesso di Samuele Brognara dopo il sinistro

I medici sin da subito hanno cercato di fare il possibile per salvarlo, ma una volta arrivati in ospedale, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso. Le contusioni riportate, per lui sono risultate essere fatali.

Al momento le forze dell’ordine sono a lavoro per capire la dinamica di questo sinistro. Da ciò che è emerso sembrerebbe che l’automobilista stava procedendo nel senso stesso di marcia del giovane.

Sono davvero tante le persone sconvolte da questa perdita così improvvisa e prematura. Samuele avrebbe compiuto 16 anni il prossimo 13 aprile, ma purtroppo non arriverà mai a festeggiare questa data per lui importante. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.