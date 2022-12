Si chiamava Davide Felix il ragazzo di soli 17 anni che nella mattina della vigilia di Natale, ha perso la vita a seguito di un malore che ha fermato per sempre il suo cuore. Era a bordo del suo monopattino elettrico e, all’improvviso, si è accasciato al suolo. Lo strazio di genitori, parenti e amici durante il suo funerale celebrato questa mattina.

Credit: LECCEPRIMA

Un Natale, quello appena trascorso, che purtroppo non è stato vissuto in maniera felice da diverse famiglie italiane. Tragedie assolute hanno sconvolto le loro vite e portato via loro le persone più care.

Come nel caso di Davide, un ragazzo di soli 17 anni residente a Lecce, che nella mattinata della Vigilia ha accusato un malore e si è accasciato a terra mentre andava sul suo monopattino elettrico.

L’autopsia, svolta nei giorni scorsi, ha confermato quelle che erano le prime ipotesi. Una fibrillazione atrio ventricolare, dovuta purtroppo ad una malformazione che il 17enne aveva fin dalla nascita.

Immediato l’arrivo dei soccorritori sul posto, allertati da alcuni testimoni che si erano accorti del crollo del giovane. Purtroppo, nonostante i numerosi tentativi di rianimazione, il suo giovane cuore non ha più ripreso a battere.

Cordoglio per Davide Felix

La scomparsa di Davide Felix ha frantumato il cuore dei suoi familiari in mille pezzi. La mamma, il papà e il fratello del ragazzo non si danno pace.

Ma anche tanti amici, Perché Davide era un bravissimo ragazzo, solare, gentile, buono con tutti, con mille passioni e ottimo studente al secondo anno dell’istituto tecnico “Grazia Deledda” di Lecce.

Alle 11:00 di questa mattina si sono tenuti i solenni funerali del ragazzo, alla chiesa Mater Ecclesiae di Castromediano, piccolo paese in cui la famiglia di Davide risiede.

I suoi genitori e il fratello hanno scritto una toccante dedica sul manifesto funebre, che recita:

È stato così triste vederti partire in quel giorno. Tu sei andato e ci hai lasciato per vivere in un mondo migliore. Resta con noi la certezza che sarai sempre nel nostro cuore.

L’ASD Sporting Lecce, squadra dilettantistica in cui gioca il fratello di Davide, ha aperto una raccolta fondi per aiutare la famiglia Felix in questo periodo drammatico.