Un episodio drammatico è avvenuto nel pomeriggio di domenica 20 marzo. Due genitori hanno trovato la loro bambina di appena 18 mesi senza vita nella sua culla. Aveva un po’ di febbre da un paio di giorni, ma non sembrava essere in condizioni gravi.

In molti sono sconvolti da questa perdita così terribile e straziante. I medici purtroppo non sono riusciti a fare nulla per salvare la vita della piccolina.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia è avvenuta intorno alle 16.30 di domenica 20 marzo. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova ad Oristano.

La piccola aveva un po’ di febbre da un paio di giorni. Tuttavia la situazione non sembrava essere grave. Infatti i genitori sono riusciti a metterla a dormire nella sua culla.

Ad un certo punto però, hanno sentito che si stava lamentando e sono andati presto a controllare. È proprio in quel momento che hanno fatto la drammatica scoperta.

Una volta presa tra le braccia, si sono presto resi conto che dopo il malore, non respirava più. I genitori disperati ed allarmati, sono andati di corsa al vicino ospedale San Martino, con la speranza che i medici potessero fare qualcosa per la loro bimba.

Le indagini per la tragica morte della bambina di 18 mesi

I dottori una volta capita la gravità delle sue condizioni, hanno provato a rianimarla a lungo. Tuttavia, i loro tentativi non hanno portato ai risultati sperati. Il cuore della piccola non ha mai ripreso a battere.

Infatti pochi minuti dopo il suo arrivo nel nosocomio, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

L’intera comunità di Oristano ora è sconvolta da questa perdita così improvvisa e straziante. Gli inquirenti per capire l’esatta causa che ha portato al suo tragico decesso, hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo. Questo esame potrà dare delle risposte più precise ai familiari, distrutti dal lutto subito.