Un episodio davvero straziante è quello avvenuto nella giornata di ieri, sabato 18 febbraio, nel comune di Oristano. Una mamma di 52 anni ha messo fine alla vita della figlia 13enne e poi ha cercato di togliersi la vita, gettandosi dal balcone della sua abitazione.

Le informazioni su questa vicenda sono ancora molto frammentarie, poiché ci sono diversi punti da chiarire. Gli inquirenti stanno cercando di capire il motivo di questo gesto così estremo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di sabato 18 febbraio. Precisamente nella frazione di Silì, nel comune di Oristano, che si trova nella provincia di Sassari.

La 13enne Chiara Carta è stata trovata dal suo papà, senza vita nel bagno di casa. Mentre la madre era agonizzante nella strada, dopo che ha cercato di togliersi la vita gettandosi dal balcone.

Da ciò che è emerso fino ad ora, i due genitori erano separati da diversi anni. La donna viveva in quella casa con la sua unica figlia ed era disoccupata ormai da diverso tempo.

Il marito, invece, è molto conosciuto nella comunità poiché lavora come agente della polizia locale. L’uomo nel vedere la figlia con diverse ferite sul corpo, ha allertato tempestivamente le forze dell’ordine ed anche ai sanitari.

Le condizioni della mamma e il decesso della figlia 13enne

Purtroppo però, all’arrivo dei sanitari, per la ragazzina non c’era ormai più nulla da fare. I medici non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

La madre, invece, ora si trova ricoverata all’ospedale San Martino di Sassari. I soccorritori l’hanno trasportata in elisoccorso e le sue condizioni risultano essere molto gravi.

Al momento le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire con esattezza ciò che è successo, ma soprattutto per scoprire le motivazioni di questo gesto così estremo. L’intera comunità è sconvolta.