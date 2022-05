Una scena straziante è quella che si sono trovati davanti i vicini di casa della piccola Reyonce Bellow, la bimba di 4 anni morta dopo esser caduta dal balcone della casa al settimo piano. Nonostante i disperati tentativi dei medici di rianimarla, il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

La famiglia di origine nigeriana appena due anni fa, aveva già subito un’altra perdita terribile. Il padre dei bambini è deceduto per un shock anafilattico, mentre era a lavoro a potare alcune piante.

Da una prima ricostruzione la tragedia di questa bambina di soli 4 anni, è avvenuta intorno alle 9 del mattino di lunedì 23 maggio. Precisamente nell’appartamento di una palazzina che si trova tra via Giardini e via Cardarelli a Modena.

Mamma Mary aveva appena portato i suoi due figli più grandi a scuola. La piccola era seduta davanti la televisione a guardare i cartoni e la donna era impegnata con le solite faccende. A breve avrebbe dovuto accompagnare anche lei all’asilo.

Ad un certo punto però, nessuno sa come sia stato possibile, ma la bambina è andata sul balcone e dopo essersi arrampicata su alcuni attrezzi è precipitata nel vuoto. Purtroppo è morta sul colpo per i traumi riportati.

La prima a vedere il corpo esanime a terra, è stata proprio la mamma che si è affacciata dal balconcino. Di conseguenza è andata subito sotto. Dopo aver preso la figlia tra le mani è entrata in un bar, urlando per chiedere aiuto.

Le indagini per la morte della piccola Reyonce Bellow

Una dottoressa che stava lavorando in un’ambulatorio lì vicino, è andata di corsa sul posto. In attesa dei soccorsi ha rianimato a lungo la piccolina, ma alla fine quando i sanitari sono arrivati sul luogo del dramma, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Da una prima ipotesi si pensa che il tutto sia avvenuto per un terribile incidente. Le forze dell’ordine al momento sono ancora a lavoro per ricostruire l’esatta vicenda. Mamma Mary era rimasta da sola a crescere i suoi 3 figli, ma era un po’ come se tutto il quartiere li avesse adottati. Una vicina sull’accaduto ha dichiarato: