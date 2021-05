Un momento di festa si è trasformato in una tragedia. Un ragazzo di soli 18 anni, chiamato Riccardo Bellopede, è morto dopo esser stato investito al matrimonio di un suo caro amico. Il dramma è avvenuto davanti agli occhi dei suoi genitori e di tutti gli invitati.

Un evento drammatico che ovviamente ha scosso l’intera comunità. I suoi compagni di scuola, appena sono venuti a conoscenza della tragica notizia, hanno voluto pubblicare dei messaggi sui social per poterlo salutare un’ultima volta.

Stando alle informazioni che hanno reso note i quotidiani locali, il dramma è avvenuto nella giornata di venerdì 14 maggio. Precisamente a Formigine, un piccolo comune in provincia di Modena.

I due sposi hanno rimandato il loro matrimonio per diverso tempo, proprio a causa dell’emergenza sanitaria. Però, alla fine hanno deciso di organizzare la festa in un locale all’aperto con pochi invitati.

Intorno all’ora di pranzo hanno anche dovuto interrompere il tutto, proprio per il maltempo. Hanno potuto riprendere i festeggiamenti intorno alle 15.

Riccardo era con i suoi amici. Si stavano divertendo, ballando e facendosi gli scherzi. Erano tutti felici, ma nessuno di loro immaginava che nel giro di pochi minuti sarebbe avvenuta la tragedia, che avrebbe cambiato la vita di tutti.

Il tragico incidente in cui ha perso la vita Riccardo Bellopede

Ad un certo punto, mentre i ragazzi stavano giocando con i gavettoni, il 18enne per evitare di farsi bagnare è andato di corsa verso l’esterno del locale. Tuttavia, non si era affatto reso conto di esser arrivato sulla strada.

È proprio a questo punto che un furgone che stava passando in quel preciso istante, lo ha investito. L’impatto è stato molto violento, infatti nonostante i tentativi dei sanitari intervenuti, per lui non c’è stato nulla da fare. Non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno avviato in fretta tutte le indagini. Hanno ascoltato i testimoni e l’automobilista al momento risulta essere indagato con l’accusa di omicidio stradale.