Cagliari, bimbo morto durante il matrimonio: la decisione della Procura per le indagini

Il pm di turno ha deciso di disporre l’autopsia sul corpo del piccolo Antonji, il bimbo di 3 anni morto durante un matrimonio. Purtroppo è caduto nella piscina che era nella villetta e quando i genitori se ne sono resi conto, era ormai troppo tardi. Non sono riusciti a fare nulla per salvargli la vita.

Un evento tragico che ovviamente ha spezzato il cuore di migliaia di persone. Le forze dell’ordine ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La Procura, sin da subito, ha avviato tutte le indagini del caso ed infatti, nelle ultime ore hanno anche deciso di aprire un fascicolo d’indagine. Il pm di turno a breve dovrebbe conferire l’incarico al medico legale per l’autopsia, che verrà eseguita nella giornata di lunedì.

La piscina della villetta, nel frattempo, è posta sotto sequestro. Gli agenti hanno anche interrogato i genitori del bambino e gli altri adulti, che erano presenti nell’abitazione.

Purtroppo saranno solo le indagini e l’esame autoptico a dare delle conferme più precise su ciò che è accaduto in quei momenti drammatici. I medici intervenuti, nonostante i loro disperati tentativi, non sono riusciti a fare nulla per salvare il piccolo.

Bimbo di 3 anni morto dopo essere caduto in piscina: la dinamica

Il dramma di questa famiglia si è consumato nel tardo pomeriggio di venerdì 9 aprile. Precisamente nel comune di Quartu, in provincia di Cagliari.

Il papà, un pastore ortodosso di origini ucraine, era in quella casa per celebrare un matrimonio. Per questo ha deciso di portare con sé la moglie e i suoi due figli di 6 e 3 anni.

I genitori hanno perso di vista il piccolo Antonji per qualche istante. All’improvviso, si sono resi conto che era caduto all’interno della piscina e che era privo di sensi. Per questo hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari, che al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Gli inquirenti ora stanno cercando di capire se si sia tuffato o se sia caduto accidentalmente. Purtroppo nel momento in cui è finito nella vasca, ha sbattuto violentemente la testa e ha perso i sensi.