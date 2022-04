Dramma al Lago di Braies, otto persone sono finite in acqua: sono in gravi condizioni e tra loro c'è un bimbo

Un vero e proprio dramma è quello che è accaduto al Lago di Braies, in Alto Adige. Una passeggiata di Pasquetta si è trasformata in una tragedia per una famiglia composta da 8 persone, tra cui un bambino di soli 7 mesi. Mentre camminavano su una lastra di ghiaccio, sono caduti all’interno dell’acqua gelida.

Al momento le condizioni di due di loro risultano essere davvero gravi ed anche il piccolino è ora in ospedale e versa in una condizione davvero disperata.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato nella giornata di lunedì 18 aprile, a Pasquetta, intorno alle 1.40 del mattino. Precisamente nel Lago di Braies, in Alto Adige.

La famiglia, composta appunto da otto persone, era andata nella zona per fare una passeggiata. Per loro doveva essere una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Tuttavia, per cause ancora da chiarire dalle forze, sono finiti sul lago e per diversi metri hanno camminato su un’esile lastra di ghiaccio. È proprio a quel punto che la lastra si è rotta.

Purtroppo tutti e otto sono finiti all’interno dell’acqua gelida. Di conseguenza, per tirarli fuori è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, del Soccorso Alpino, dell’elisoccorso Pelikan 1 e 2 e anche delle forze dell’ordine.

Dramma al Lago di Braies, le condizioni delle 8 persone finite in acqua

Tutti e 8 i componenti della famiglia risultano essere in condizioni molto gravi, ma due risultano essere in pericolo di vita, poiché in ipotermia. Per questo i medici hanno deciso di ricoverarli nell’ospedale locale.

Il bambino di soli 7 mesi risulta essere in gravissime condizioni. Infatti i sanitari hanno deciso di trasportarlo d’urgenza nel nosocomio di Innsbruck, dove risulta essere ancora ricoverato.

Le forze dell’ordine intervenute hanno pensato a delimitare l’intera zona in cui è avvenuto il dramma. Invece i vigili del fuoco, ci hanno tenuto ancora una volta ad allertare le persone di fare attenzione a dove camminano e di non passare sulle superfici ghiacciate. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda terribile.