Dramma all’asilo nido: bambino di 18 mesi si sente male e muore

La tristissima vicenda è accaduta ieri, 28 luglio, in un asilo nido di Calatabiano, un comune della città di Catania. Un bambino di 18 mesi ha perso la vita davanti agli occhi delle sue maestre. Si è sentito male e ha iniziato a mostrare una crisi respiratoria.

Una delle maestre dell’asilo nido si è resa conto di quanto stava accadendo ed ha subito lanciato l’allarme. In poco tempo, gli operatori sanitari del 118 hanno raggiunto la struttura e hanno cercato di salvare la vita del bambino di 18 mesi. Si sono subito resi conto che le sue condizioni erano gravi e hanno chiesto l’intervento di un elisoccorso. Il mezzo sanitario ha raggiunto l’asilo nido in pochi minuti, i paramedici hanno cercato di rianimare il minore per più di un’ora, ma alla fine sono stati costretti ad arrendersi. Non c’era più nulla da fare.

La Procura indaga sul decesso del bambino di 18 mesi

La Procura di Catania è intervenuta sulla vicenda ed ha aperto un fascicolo d’indagine. Bisognerà ora attendere i risultati dell’autopsia, disposta sul corpo del piccolo, per scoprire la causa certa del decesso. Sarà fondamentale anche ricostruire la dinamica dei fatti accaduti all’interno dell’asilo nido e stabilire quanto tempo sia trascorso tra il malessere del bimbo e la chiamata al 118.

Quanto accaduto ha sconvolto tutti e in poche ore la notizia si è diffusa sul web, lasciando amarezza e dolore nel cuore di tutti.

Si sospetta che sia stato colpito da una crisi respiratoria, ma saranno solo i risultati dell’esame autoptico a far luce sull’inaspettato decesso. Gli agenti delle forze dell’ordine ascolteranno anche le insegnanti e tutti i presenti dell’asilo nido. Tutti sono increduli davanti ad una tragedia del genere. Un bambino di soli 18 mesi, che ha perso la vita in modo inaspettato e che non potrà crescere e trovare la sua strada. La comunità si è stretta al dolore immenso della sua famiglia.